Премьер-министр Дании Фредериксен: F-16 появятся на Украине в течение месяца

Обещанные Данией истребители F-16 появятся на Украине в течение месяца. Такое заявление на совместной пресс-конференции премьер-министров Северной Европы в Стокгольме дала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
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