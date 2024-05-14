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Премьер-министр Дании Фредериксен: F-16 появятся на Украине в течение месяца

Премьер-министр Дании Фредериксен: F-16 появятся на Украине в течение месяца

Обещанные Данией истребители F-16 появятся на Украине в течение месяца. Такое заявление на совместной пресс-конференции премьер-министров Северной Европы в Стокгольме дала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

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