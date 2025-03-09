Фотограф показал, как выглядит ускоритель частиц изнутри

Внутри австралийского синхротрона / © Charles Brooks Съемка не обошлась без проблем. Супермагниты внутри машины могли потенциально затянуть объектив камеры, и команде инженеров пришлось проверить фотооборудование на магнетизм до начала съемок, а также частично разобрать криогенный ондулятор, однако сложности стоили того, чтобы получить уникальные кадры.