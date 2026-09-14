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5koleso.ru

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Полный привод и может ехать без бензина: чем мне понравился Evolute i-Space

«Это хорошо, что вы такой зеленый…» — сказала при встрече с крокодилом Геной старуха Шапокляк. Известная ценительница функциональности имела в виду главным образом плюсы маскировки на пленэре.

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