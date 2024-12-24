Oda TV: шесть пассажиров "Азимута" подали иск против пилотов после ЧП в Анталье

Шесть пассажиров самолета Superjet 100 российского авиаперевозчика "Азимут", с которым 24 ноября произошло ЧП в турецкой Анталье, подали иск против пилотов, обвиняя их в умышленной аварии якобы с целью получить компенсацию от страховой компании.
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