Готовимся к третьей предновогодней поездке в зону СВО. В этом нам активно помогают жители 31-го округа, которых объединила команда депутата Натальи Кулишовой.
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Готовимся к третьей предновогодней поездке в зону СВО. В этом нам активно помогают жители 31-го округа, которых объединила команда депутата Натальи Кулишовой.