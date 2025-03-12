🌷ДОБРОЕ УТРО!🫖☕☕ Весна по улице идет, Весна любовь с собой несет Так просыпайся скорей, Весну встречать беги быстрей.
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🌷ДОБРОЕ УТРО!🫖☕☕ Весна по улице идет, Весна любовь с собой несет Так просыпайся скорей, Весну встречать беги быстрей.