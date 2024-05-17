Вчера ближе к вечеру стали всплывать новые подробности громкого задержания начальника управления кадров МО Юрия Кузнецова, ранее занимавшего руководящую должность в Восьмом Управлении Генштаба ВС РФ.
Они торговали Родиной оптом и в розницу.
Комментарии
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BM
Boris Merfi
у адвокатов урожайный сезон намечается😆
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10 час.
Александр Ляшенко
Автор,не приписывай Евгению Викторовичу. того. чего он не говорил.некрасиво,задним числом славить своего кумира.Если бы Пригожин знал про Кузнецова или про Иванова. он бы эти фамилии назвал бы вслух, а не как ты. подгоняешь факты под события.это подловато,правду под ковёр а свои хотелки,ситуация так для тебя сложилась. приписывать известным людям.
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3 час.
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