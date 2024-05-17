Они торговали Родиной оптом и в розницу.

Александр Ляшенко

Автор,не приписывай Евгению Викторовичу. того. чего он не говорил.некрасиво,задним числом славить своего кумира.Если бы Пригожин знал про Кузнецова или про Иванова. он бы эти фамилии назвал бы вслух, а не как ты. подгоняешь факты под события.это подловато,правду под ковёр а свои хотелки,ситуация так для тебя сложилась. приписывать известным людям.