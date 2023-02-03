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Фируза Шарипова о тренировках с Резниковым: «Избил и поиздевался»

Чемпионка мира по профессиональному боксу в трех весовых категориях Фируза Шарипова рассказала о тренировке с бойцом смешанных единоборств Артемом Резниковым.

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