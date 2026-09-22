18 сентября в московском аэропорту Шереметьево состоялось подписание контракта на поставку и полное послепродажное обслуживание 90 среднемагистральных самолётов МС‑21‑310 между компанией «Аэрофлот» и тремя структурами «Ростеха»: Объединённой авиастроительной корпорацией, лизинговой компанией «Авиакапитал‑Сервис» и Объединённой двигателестроительной корпорацией.
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