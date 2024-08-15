На Паралимпиаде в Париже выступят 90 российских спортсменов

На Паралимпийских играх, которые пройдут в Париже, выступят 90 российских спортсменов, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейга Спенса.
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