Составлен рейтинг регионов по использованию роботов на предприятиях: лидирует Подмосковье

Подмосковье на первом месте с 79 компаниями-интеграторами роботизированных технологий.Составлен рейтинг регионов по использованию роботов на предприятиях в 2022 году, лидирует Подмосковье с 79 компаниями-интеграторами роботизированных технологий, сообщается на сайте правительства региона.
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