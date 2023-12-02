Составлен рейтинг регионов по использованию роботов на предприятиях: лидирует Подмосковье

Подмосковье на первом месте с 79 компаниями-интеграторами роботизированных технологий.Составлен рейтинг регионов по использованию роботов на предприятиях в 2022 году, лидирует Подмосковье с 79 компаниями-интеграторами роботизированных технологий, сообщается на сайте правительства региона.