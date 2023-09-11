С такой ненавистью и с таким упорством, как воюют против нас украинцы, не воюют против чужих. Так воюют только против своих

Так воюют против "своих" только зомбированные идиоты, которым внушили ложь, что земля все еще принадлежит им, а не продана западу! А то, что дохнут они за интересы коллективного "сороса" и за личное обогащение кровавого шута и наркомана они даже не догадываются...

Талгат Жумабеков

по теории Гумилева если между народами есть антипатия то это невозможно исправить никакой политикой это по пословице сколько волка не корми все в лес смотрит, на самом деле уже 1000 лет с древлян идет ненависть у них к русским и она не меняется, только когда их давит сильная власть он молчат но дома своим детям они говорят мол москали такие сякие так что если их назвать русским они не станут русскими и не будут любить русских для того чтобы они стали русскими их надо репрессировать и расселять в разные места для ассимиляции а на их землю заселять русских.