О братской ненависти и «чужой» любви Теоретизирование о том, что нам делать с Украиной «потом, когда всё закончится» обычно опирается на абсолютно неверное представление о гражданах Украины как некоей однообразной массе, обладающей гигантским набором негативных качеств и диаметрально противоположных гражданам России, которые являются счастливыми обладателями качеств исключительно позитивных.
С такой ненавистью и с таким упорством, как воюют против нас украинцы, не воюют против чужих. Так воюют только против своих
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Надежда
Так воюют против "своих" только зомбированные идиоты, которым внушили ложь, что земля все еще принадлежит им, а не продана западу! А то, что дохнут они за интересы коллективного "сороса" и за личное обогащение кровавого шута и наркомана они даже не догадываются...
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20 час.
Талгат Жумабеков
по теории Гумилева если между народами есть антипатия то это невозможно исправить никакой политикой это по пословице сколько волка не корми все в лес смотрит, на самом деле уже 1000 лет с древлян идет ненависть у них к русским и она не меняется, только когда их давит сильная власть он молчат но дома своим детям они говорят мол москали такие сякие так что если их назвать русским они не станут русскими и не будут любить русских для того чтобы они стали русскими их надо репрессировать и расселять в разные места для ассимиляции а на их землю заселять русских.
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19 час.
Дмитрий
"У нас нет никаких прав освобождать от чего бы то ни было чужой народ в чужом государстве." Ага такими темпами европейцы скоро так же о результатах второй мировой начнут говорить - Нафиг было нас освобождать от гитлера нам так хорошо при нем жилось.
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19 час.
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