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МИД Японии: Токио введет санкции против помогающих РФ третьих стран

МИД Японии: Токио введет санкции против помогающих РФ третьих стран

В Министерстве иностранных дел Японии сообщили о расширении санкционных ограничений против России до конца этого года и введет рестрикции против третьих государств, якобы помогающих Москве обходить санкции.

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