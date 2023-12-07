МИД Японии: Токио введет санкции против помогающих РФ третьих стран

В Министерстве иностранных дел Японии сообщили о расширении санкционных ограничений против России до конца этого года и введет рестрикции против третьих государств, якобы помогающих Москве обходить санкции.
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