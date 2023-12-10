Депутат Нилов предложил показывать в самолетах «Аэрофлота» кино о Жириновском

Руководитель думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов предложил гендиректору компании «Аэрофлот» Сергею Александровскому показывать пассажирам фильм об основателе ЛДПР Владимире Жириновском во время полета.
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