Юрист рассказала, как обжаловать решение об изъятии неухоженного участка

Важно убирать сорные растения Обжаловать постановление властей о признании земельного участка неиспользуемым и подготовке к изъятию можно, представив аргументы и доказательства, сказала РИАМО практикующий юрист, руководитель юридической компании Марина Ковригина.
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