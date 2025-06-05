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Петербургский дневник

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Юрист рассказала, как обжаловать решение об изъятии неухоженного участка

Юрист рассказала, как обжаловать решение об изъятии неухоженного участка

Важно убирать сорные растения Обжаловать постановление властей о признании земельного участка неиспользуемым и подготовке к изъятию можно, представив аргументы и доказательства, сказала РИАМО практикующий юрист, руководитель юридической компании Марина Ковригина.

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