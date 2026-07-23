Откуда появилось мнение, что Россия замерзнет, если остановится Гольфстрим? Почему тепло в Европе, но чем дальше на восток – тем холоднее? Например, Иркутск находится примерно на широте Варшавы, но средняя температура в этом сибирском городе в январе ниже -25 гр.
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