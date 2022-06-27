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Washington Examiner: Джо Байден невольно помог финансировать свидания своего сына с эскортницами

Washington Examiner: Джо Байден невольно помог финансировать свидания своего сына с эскортницами

Газета Washington Examiner уличила сына президента США Джо Байдена Хантера в пользовании услугами эскортниц, которые якобы связанны с агентствами из России.

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