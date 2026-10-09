Мигрантов попросили на выход, но поезд уже ушел.

Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Виктория Никифорова Случилось невероятное — в ЕС на высоком уровне заявили нелегалам: "Позвольте вам выйти вон! Те, кто находятся в Европе нелегально, должны покинуть Европу!" — сказала как отрезала еврокомиссар по Средиземноморью Дубравка Шуица, подтвердив репутацию хорватов как завзятых врагов политкорректности.