Мигрантов попросили на выход, но поезд уже ушел.

Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Виктория Никифорова Случилось невероятное — в ЕС на высоком уровне заявили нелегалам: "Позвольте вам выйти вон! Те, кто находятся в Европе нелегально, должны покинуть Европу!" — сказала как отрезала еврокомиссар по Средиземноморью Дубравка Шуица, подтвердив репутацию хорватов как завзятых врагов политкорректности.
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