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Мировое обозрение

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Почти 400 украинских дронов удалость сбить российским ПВО. В Донецке атакован стадион «Шахтёр»

Почти 400 украинских дронов удалость сбить российским ПВО. В Донецке атакован стадион «Шахтёр»

Ночь с 27 на 28 июля стала рекордной по интенсивности воздушной атаки на российские регионы. Цифры, озвученные Минобороны, впечатляют: 356 беспилотников самолетного типа были перехвачены и уничтожены над 14 субъектами РФ и акваторией Азовского моря.

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