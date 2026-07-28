Почти 400 украинских дронов удалость сбить российским ПВО. В Донецке атакован стадион «Шахтёр»

Ночь с 27 на 28 июля стала рекордной по интенсивности воздушной атаки на российские регионы. Цифры, озвученные Минобороны, впечатляют: 356 беспилотников самолетного типа были перехвачены и уничтожены над 14 субъектами РФ и акваторией Азовского моря.