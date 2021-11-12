Аналитик Гужва: экспорт лома может лишить Украину доходов в 8 миллиардов гривен

Сфера металлургии Украины оказалась в «наиболее угрожающей» ситуации за последние 10 лет. Так, стоимость одной тонны лома по всему миру выросла с 250–300 долларов до более чем 500, напомнил руководитель аналитического центра CMD Ukraine Игорь Гужва.