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Аналитик Гужва: экспорт лома может лишить Украину доходов в 8 миллиардов гривен

Аналитик Гужва: экспорт лома может лишить Украину доходов в 8 миллиардов гривен

Сфера металлургии Украины оказалась в «наиболее угрожающей» ситуации за последние 10 лет. Так, стоимость одной тонны лома по всему миру выросла с 250–300 долларов до более чем 500, напомнил руководитель аналитического центра CMD Ukraine Игорь Гужва.

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