Ночной удар по Украине: Зеленского предупреждали — но он нарвался на мощнейшую российскую порку

Гремело в 11 областях, бабахнуло рядом с офисом президента, на аэродромах уничтожены F-16 Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение военной инфраструктуре противника, складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения, предприятиям по сборке БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников.