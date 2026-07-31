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Мировое обозрение

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В МИД РФ ответили на подготовку ядерных учений Франции и Германии

В МИД РФ ответили на подготовку ядерных учений Франции и Германии

Европа готовится к войне с Россией? Это уже не метафора и не риторическое преувеличение. Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко сделал резонансное заявление: совместные ядерные учения Германии и Франции — это не отработка оборонительных сценариев, а прямая подготовка к конфликту.

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