Европа готовится к войне с Россией? Это уже не метафора и не риторическое преувеличение. Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко сделал резонансное заявление: совместные ядерные учения Германии и Франции — это не отработка оборонительных сценариев, а прямая подготовка к конфликту.
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