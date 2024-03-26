Гросу - о решении КС: "Мы не позволим преступным группам подорвать демократию"

Власти Молдовы намерены внести очередные изменения в законодательство, чтобы ограничить право участвовать в избирательных процессах запрещенной партии "Шор" и не позволить "преступным группировкам" захватить власть в стране.
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