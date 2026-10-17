После выхода на полную мощность комплекс сможет вырабатывать около 200 ГВт·ч в год China Huadian впервые подключила к электросети крупную систему накопления энергии на сжатом углекислом газе мощностью 100 МВт и ёмкостью 1000 МВт·ч, а автономность составляет 10 часов.