После выхода на полную мощность комплекс сможет вырабатывать около 200 ГВт·ч в год China Huadian впервые подключила к электросети крупную систему накопления энергии на сжатом углекислом газе мощностью 100 МВт и ёмкостью 1000 МВт·ч, а автономность составляет 10 часов.
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