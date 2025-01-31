Ханде Эрчел хочет познакомиться с Юрой Борисовым, а Ардуч сыграть Раскольникова: интервью с актерами

Сегодня турецкие актеры прилетели в Москву, чтобы презентовать фильм «Оставь это ветру». Перед премьерой звезды дали интервью, в котором рассказали о работе над картиной, отношении к нашим артистам и ответили, хотели бы они сняться в российском кино.