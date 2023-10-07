«Коллеги в школе смеялись и осуждали»: как учительница стала блогером

«Коллеги в школе смеялись и осуждали»: как учительница стала блогеромПосле 9 класса я решила уйти из школы, и педколледж показался хорошим вариантом — в крайнем случае работала бы репетитором, потому что объяснять у меня всегда получалось хорошо.
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