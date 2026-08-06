Офицер сообщил, откуда ВСУ запустили беспилотники на Московский регион

В ночь на 6 августа беспилотники ВСУ атаковали Московский регион. В эксклюзивной беседе с aif.ru капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин подробно описал схему, по которой украинские формирования направляют беспилотники на Подмосковье.
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