Еврейский Перл-Харбор

Итоги дня по израильской теме подводит военкор Юрий Котенок:1. Пока не Армагеддон. Это великолепно подготовленный диверсионный рейд, имеющий долгосрочные перспективы.
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