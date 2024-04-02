Как пишет вашингтонское издание, недавние успешные военные действия России на Украине в условиях западных санкций доказывают, что «США больше не могут изменить не нравящийся им ход событий одним росчерком пера казначейства»Минобороны РФ читайте на monocle.
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