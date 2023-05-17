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«МК»: жители Хмельницкого пожаловались на «аномальщину» после взрыва «урановых снарядов»

«МК»: жители Хмельницкого пожаловались на «аномальщину» после взрыва «урановых снарядов»

После мощного взрыва склада в Хмельницком, где, предположительно, хранились снаряды с обедненным ураном, жители города начали замечать необъяснимые вещи.

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