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Сразу 30 беспилотников уничтожены в Ростовской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают массированную воздушную атаку в Ростовской области. В настоящий момент на северо-западе региона уничтожили и подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), об этом сообщил исполняющий обязанности (и.

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