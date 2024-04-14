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Астрологи предсказывают ценные возможности для трех знаков Зодиака во время ретроградного Меркурия

Астрологи предсказывают ценные возможности для трех знаков Зодиака во время ретроградного Меркурия

Профессиональные астрологи с уверенностью прогнозируют, что временный интервал ретроградности планеты Меркурий, который продлится с 1 по 25 апреля, принесет с собой не только повышенные эмоциональные колебания, но и ценные возможности, способствующие росту и развитию внутреннего мира.

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