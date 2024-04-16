Жительница Забайкалья выдавала себя за нейрохирурга из Швейцарии

Жительница Нерчинского района выдавала себя за практикующего врача-нейрохирурга медицины катастроф Швейцарии и Германии - прежде чем её вычислили, она успела обмануть людей на 1,1 миллиона рублей, сообщается на сайте районного суда.
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