Политик Царев: на заводе Южмаш производились ракеты из британских запчастей

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев в беседе с Tsargrad.tv порассуждал о том, почему именно предприятие "Южмаш" в Днепропетровске (украинское название - Днепр) было выбрано в качестве цели для испытания новейшей российской гиперзвуковой ракеты "Орешник".
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