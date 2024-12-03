Политик Царев: на заводе Южмаш производились ракеты из британских запчастей

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев в беседе с Tsargrad.tv порассуждал о том, почему именно предприятие "Южмаш" в Днепропетровске (украинское название - Днепр) было выбрано в качестве цели для испытания новейшей российской гиперзвуковой ракеты "Орешник".