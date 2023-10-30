Как обманывают в сервисах для знакомств?

Человека с романтическим настроением просто грех не обмануть. Так считают мошенники. И для этого есть все основания, ведь предаваясь мыслям о многообещающем свидании, люди теряют над собой контроль и перестают замечать те самые мелочи, которые при … .
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