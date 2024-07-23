Власти Германии назвали одно препятствие для раскрытия дела о подрыве «Северных потоков»

Раскрытию дела о подрыве российских газопроводов «Северный поток» мешает отсутствие вероятных подозреваемых и неопровержимых доказательств вины, на данный момент немецкие следователи испытывают затруднения в их поисках.
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