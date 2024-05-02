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Медведчук заявил, что украинцы воссоединятся с Россией в течение десяти лет

Медведчук заявил, что украинцы воссоединятся с Россией в течение десяти лет

Руководитель движения «Другая Украина» и экс-глава запрещенной на Украине политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что украинцы в будущем воссоединятся с Россией.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Это те, которых придумали большевики?
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1 д.
Meerflieger
Это вот эти вот &quot;воссоединятся&quot;?
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1 д.

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