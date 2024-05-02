Медведчук заявил, что украинцы воссоединятся с Россией в течение десяти лет

Руководитель движения «Другая Украина» и экс-глава запрещенной на Украине политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что украинцы в будущем воссоединятся с Россией.
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