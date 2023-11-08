Комитет Палаты представителей конгресса США одобрил передачу активов РФ Украине

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект о передаче Украине российских активов, в соответствии с которым глава Госдепа США получит полномочия предоставлять дополнительную помощь Киеву с использованием активов РФ, конфискованных из ЦБ РФ, и других иностранных активов Москвы.