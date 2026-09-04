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"Нужно кофе": южнокорейский депутат учил русский язык по TikTok на заседании

"Нужно кофе": южнокорейский депутат учил русский язык по TikTok на заседании

Александр Щербак/ТАСС Депутат Национального собрания Южной Кореи Сон Ен Гиль во время заседания парламента записывал русские выражения с видео в TikTok, среди которых были фразы "Я так устал" и "Нужно кофе".

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