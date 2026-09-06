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6 сентября отмечается День подразделений МВД по противодействию экстремизму

6 сентября отмечается День подразделений МВД по противодействию экстремизму

Специализированные подразделения появились в структуре МВД России в 2008 году и занимаются профилактикой и пресечением экстремистских угроз.

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