Россия закроет небо над полигоном «Капустный Яр», запускающего ракеты типа «Орешник»

Полеты над территорией полигона будут запрещены с 12 по 13 мая.Россия закроет воздушное пространство над полигоном «Капустин Яр», с которого производят запуск ракет типа «Орешник», сообщило издание «Страна», ссылаясь на уведомление NOTAM (тип QRTCA) от Ростовского FIR.