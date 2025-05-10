Россия закроет небо над полигоном «Капустный Яр», запускающего ракеты типа «Орешник»

Полеты над территорией полигона будут запрещены с 12 по 13 мая.Россия закроет воздушное пространство над полигоном «Капустин Яр», с которого производят запуск ракет типа «Орешник», сообщило издание «Страна», ссылаясь на уведомление NOTAM (тип QRTCA) от Ростовского FIR.
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