В Госдуме осудили планы ЕС по вооружению Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что страны Западной Европы, продолжая оказывать военную помощь Украине, способствуют тем самым продолжению военного конфликта "до последнего украинца".
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