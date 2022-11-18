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ФСБ утвердила перечень сведений, которые могут быть использованы за рубежом против России

ФСБ утвердила перечень сведений, которые могут быть использованы за рубежом против России

Опубликован приказ директора ФСБ Александра Бортникова об утверждении перечня сведений в области военной и военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против безопасности России в случае получения их иностранными источниками.

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