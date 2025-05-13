Эксперт Семёнова о феномене Кадышевой: молодым сейчас очень важна подлинность

Внезапно Надежда Кадышева — самая высокооплачиваемая певица России, по которой сходят с ума молодые. Молодежь покупает билеты, ходит на ее концерты, снимает "шортсы" и получает неподдельное удовольствие — все это произошло после того, как в TikTok завирусилась песня "Плывет веночек".
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