Эксперт Семёнова о феномене Кадышевой: молодым сейчас очень важна подлинность

Внезапно Надежда Кадышева — самая высокооплачиваемая певица России, по которой сходят с ума молодые. Молодежь покупает билеты, ходит на ее концерты, снимает "шортсы" и получает неподдельное удовольствие — все это произошло после того, как в TikTok завирусилась песня "Плывет веночек".