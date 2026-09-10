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Из Твери — по всей стране: ТВЗ поставил двухэтажные вагоны для «Демидовского экспресса»

Из Твери — по всей стране: ТВЗ поставил двухэтажные вагоны для «Демидовского экспресса»

Двухэтажный «Демидовский экспресс»: комфорт от Тверского вагоностроительного завода выходит на новый маршрут.

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