Что за папа этот Лев?

Vandeville Eric/ABACA/TASS Папу Римского избирает конклав – под ключом. Кардиналов моложе восьмидесяти лет запирают в Сикстинской капелле, они заполняют бюллетени дважды в день, пока один из них не наберет две трети голосов.
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