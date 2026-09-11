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Мировое обозрение

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В Калининграде наградили 11-летнего школьника, который отказался поджечь объект на железной дороге

В Калининграде наградили 11-летнего школьника, который отказался поджечь объект на железной дороге

В Калининграде 11-летний ученик кадетского класса Богдан Окулов получил награду за отказ участвовать в диверсии.

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