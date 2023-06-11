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Офис президента Зеленского: вступление Украины в НАТО документально поддержали 20 стран альянса

Офис президента Зеленского: вступление Украины в НАТО документально поддержали 20 стран альянса

Присоединение Киева к Североатлантическому альянсу документально поддержали 20 государств, которые входят в данный военно-политический блок.

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