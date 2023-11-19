Анна Сола: «Осталась неудовлетворенность, что не удалось справиться на ноль. Подходила спокойно, и можно было сделать совсем красивую гонку»

«Бежать в одиночестве – это клевое ощущение. Внутри думаешь о стрельбе, чтобы справиться с ней. Поэтому осталась немного неудовлетворенность, что не удалось справиться на ноль, потому что подходила спокойно и можно было сделать совсем красивую гонку.