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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анна Сола: «Осталась неудовлетворенность, что не удалось справиться на ноль. Подходила спокойно, и можно было сделать совсем красивую гонку»

«Бежать в одиночестве – это клевое ощущение. Внутри думаешь о стрельбе, чтобы справиться с ней. Поэтому осталась немного неудовлетворенность, что не удалось справиться на ноль, потому что подходила спокойно и можно было сделать совсем красивую гонку.

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