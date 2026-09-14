КДК рассмотрит оскорбление ассистента судьи игроком «Родины» Посо

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) на заседании 16 сентября рассмотрит поведение полузащитника «Родины» Икера Посо после матча чемпионата России с «Крыльями Советов».
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